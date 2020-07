Aktien Schweiz Eröffnung: SMI gibt nach

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit moderaten Abgaben in den Handel gestartet und der Leitindex SMI fiel zeitweise unter die Marke von 10'200 Punkten. Nach dem fulminanten Wochenauftakt würden die Investoren nun zuerst einmal durchatmen, meinen Händler. Dies gelte umso mehr, weil die Vorgaben nicht allzu ausgeprägt sind. News sind am Berichtstag Mangelware.