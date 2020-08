Aktien Schweiz Eröffnung: SMI gibt nach - Konsolidierung hält an

Die Schweizer Börse tendiert am Freitag im frühen Handel im Einklang mit den verhaltenen Vorgaben aus dem Ausland schwächer. Vor allem von Banken und Zyklikern trennten sich die Anleger, heisst es. Der Markt setzte die Konsolidierung fort, die am Vortag angefangen habe. Es fehlten die Impulse, die die Anleger zu Käufen animieren könnten. Erst wenn es greifbare Ergebnisse bei den Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres Corona-Hilfspaket in den USA gebe, dürfte der Knoten gelöst sein, sagt ein Börsianer.