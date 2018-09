Aktien Schweiz Eröffnung: SMI gibt weiter nach

Am Schweizer Aktienmarkt bleibt die Lage am Donnerstag nach den deutlichen Einbussen des Vortages nach wie vor angespannt. Am Mittwoch hatten die Sorgen um den Handelskrieg zwischen den USA und China, Währungsturbulenzen in Schwellenländern und der Ausverkauf an der US-Techbörse den Leitindex SMI unter die Marke von 8'900 Punkten gedrückt. Nun rutscht das Börsenbarometer weiter ab.