Aktien Schweiz Eröffnung: SMI gibt weiter nach

Die Schweizer Börse knüpft zum Wochenstart an den Negativtrend der vergangenen Wochen an und gibt weiter nach. Die Anleger seien noch nicht bereit, in ein fallendes Messer zu greifen, heisst es am Markt. Die Kurse seien inzwischen zwar tief, um aber als günstige Kaufgelegenheit zu gelten, sei das Umfeld einfach zu unsicher. "Wir sind in einem Bärenmarkt und der dürfte noch einige Zeit dauern", sagt ein Börsianer.