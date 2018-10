Aktien Schweiz Eröffnung: SMI im Minus - Gewinnmitnahmen nach starkem Anstieg

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit etwas tieferen Kursen in den Handel gestartet. Nach dem starken Anstieg am Vortag (SMI +1%) sei die Luft etwas draussen und einige Anleger würden ihre Gewinne mitnehmen, heisst es im Handel. Die Vorgaben aus den USA sind ebenfalls wenig berauschend: Der US-Leitindex Dow Jones schloss am Mittwochabend zwar bereits den fünften Tag in Folge im Plus, allerdings bröckelten im späten Handel die Gewinne noch deutlich ab.