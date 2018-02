Aktien Schweiz Eröffnung: SMI im Minus - Kühne+Nagel nach Zahlen klar tiefer

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit moderaten Abgaben den Handel gestartet. Der Leitindex SMI entfernte sich somit weiter von der 9'000-Punkte-Marke, unter die er schon am Vortag gefallen war. Händler verwiesen auf die negativen Vorgaben von der Wall Street, wo am Vorabend die Kurse nach Europaschluss weiter abbröckelten. Auch in Asien ging es in der Folge grösstenteils abwärts.