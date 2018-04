Aktien Schweiz Eröffnung: SMI im Minus wegen Dividendenabgang bei Nestlé

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Abgaben in den ersten Handelstag der Woche gestartet. Die Mehrheit der Titel tendiert kurz nach Handelsbeginn zwar positiv, der Dividenden-Abgang bei Nestlé zieht aber den Leitindex SMI ins Minus. Grundsätzlich ist die Stimmung von einer gewissen Erleichterung gekennzeichnet. So war an den Finanzmärkten mit einem grösseren militärischen Angriff gegen Syrien als Antwort auf einen vermeintlichen Giftgaseinsatz in dem Land gerechnet worden. Doch nun hatte US-Präsident Donald Trump kurz nach dem Raketenangriff mitgeteilt, dass die "Mission vollendet" sei. Die Gefahr einer Eskalation der Lage im Nahen Osten wird daher als gering eingeschätzt.