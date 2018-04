Aktien Schweiz Eröffnung: SMI im Plus - EZB im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach der schwachen Entwicklung des Vortages positiv in den Handel gestartet. Am Vorabend hatten die jüngsten Quartalszahlen von US-Unternehmen auch in New York dafür gesorgt, dass die Wall Street nach ihrem jüngsten Kursrutsch ein wenig Boden gutmachen konnte. Ein weiterer Renditeanstieg bei den US-Anleihen, bei denen sich die zehnjährige hartnäckig über der wichtigen 3-Prozentmarke hielt, bremste dort allerdings den Schwung etwas aus. Insgesamt dürften die Anleger den Rentenmarkt daher auch am Donnerstag weiter kritisch beäugen.