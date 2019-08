Aktien Schweiz Eröffnung: SMI im Plus - Schnäppchenjäger greifen zu

Der Schweizer Aktienmarkt setzt zum Wochenschluss zunächst zur Erholung nach den jüngsten Verlusten an. Unterstützung bekommt er dabei von den Börsen in Übersee. Allerdings warnen Händler, dass die Volatilität weiter hoch bleiben dürfte und die Stimmung jederzeit wieder in die Gegenrichtung kippen könnte.