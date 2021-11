Aktien Schweiz Eröffnung: SMI kämpft um 12'500er Marke

Am Schweizer Aktienmarkt geht es im frühen Handel am Dienstag zunächst etwas abwärts. Damit knüpft der Leitindex SMI an seinen eher verhaltenen Wochenstart an. Nach dem starken Lauf der letzten Wochen gehe den Märkten etwas die Luft aus - auch weil stärkere Impulse erst am Nachmittag mit den Detailhandelsumsätzen aus den USA erwartet werden, heisst es im Handel. Entsprechend dürfte sich die Konsolidierung auf hohem Niveau zunächst fortsetzen.