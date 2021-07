Aktien Schweiz Eröffnung: SMI kaum verändert

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit leicht tieferen Kursen eröffnet, sich unmittelbar nach Eröffnung aber wieder in den Bereich des Schlusskurses vom Vortag erholt. Die Ausschläge der einzelnen Titel halten sich allerdings mehrheitlich in engen Grenzen. Wie in den Tagen zuvor, dürfte sich denn auch das Geschehen in ruhigen Fahrwassern abspielen. Wegen des Nationalfeiertages am Wochenende waren die Börsen in den USA geschlossen, womit Impulse von dieser Seite fehlen. Im Vorfeld der Berichtssaison zum ersten Semester sind nach wie vor auch Unternehmensnews Mangelware.