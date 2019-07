Aktien Schweiz Eröffnung: SMI knapp im Minus - Wenig Bewegung vor dem Fed

Am wichtigsten ist dabei die Entscheidung des Fed am morgigen Mittwochabend. Die Bank of Japan hat bereits am heutigen Dienstag ihren Kurs bestätigt, zugleich aber betont, ihre Politik jederzeit anzupassen, sollte die wirtschaftliche Entwicklung das erfordern. Während hierzulande erst ab dem morgigen Mittwoch wieder Blue Chips berichten, steht am Abend in den USA mit Apple ein Schwergewicht auf der Agenda, das die Richtung der Märkte bestimmen dürfte. Darüber hinaus werden die Handelsgespräche zwischen den USA und China weiterhin sehr genau verfolgt und auch der Brexit bleibt ein heisses Thema.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 09.15 Uhr mit -0,06 Prozent knapp tiefer bei 9'964,61 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,15 Prozent auf 1'528,52 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,11 Prozent auf 12'0095,15 Zähler. Von den 30 grössten Aktien fallen 24 zurück, während sechs steigen.

Die Aktien von Swiss Re (-1,0%), UBS (-0,8%) und CS (-0,6%) führen dabei die Verliererliste an. Die Grossbank UBS soll sich in einem weiteren Rechtsstreit mit den italienischen Behörden vorläufig geeinigt haben. In dem Fall, in dem es um Geldwäscherei geht, soll die UBS eine Busse von 3 Millionen Euro bezahlen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montagabend berichtet hatte.

Dass der Markt nicht noch tiefer fällt, verdankt er den Schwergewichten Roche (+0,3%) und Nestlé (+0,1%). Für den Pharmakonzern hatte Goldman Sachs am Morgen das Kursziel erhöht und sich insgesamt zuversichtlich geäussert. Noch stärker ziehen ABB (+2,5%) an. Laut Händlern wird hier derzeit der aktuelle Sandvik-Chef Bjorn Rosengren als möglicher neuer CEO herumgereicht.

Zahlen gibt es vor allem aus der hinteren Reihe. Besonders deutlich fällt die Reaktion bei GAM (+4,5%) aus.

