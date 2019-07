Aktien Schweiz Eröffnung: SMI legt erneut leicht zu

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit höheren Kursen in die Sitzung gestartet. Nach fünf Tagen mit steigenden Kursen sind die Ausschläge bei den meisten Titeln aber eher gering. Die Hausse setzt sich damit zumindest in der Frühphase des Handels mit angezogener Handbremse fort. Ob die Marke von 10'100 Punkten bereits am Berichtstag geknackt werden kann, bleibt daher abzuwarten. In Marktkreisen wird mit einem ruhigen Handelstag gerechnet, denn einerseits fehlen Impulse von Unternehmen praktisch gänzlich und andererseits bleiben die US-Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.