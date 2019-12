Aktien Schweiz Eröffnung: SMI leicht freundlich - CS bietet Zündstoff

Das deutliche Plus könnte vielmehr die noch aktiven Marktteilnehmer zu Gewinnmitnahmen verleiten, meinen einige Akteure. So sei es etwa in Asien der Fall gewesen, wo die meisten Börsen nicht dem Höhenflug der Wall Street folgten. Die anhaltend gute Stimmung begründen die Experten weiterhin mit der Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit und dem klaren Wahlausgang in Grossbritannien. Damit seien zwei wichtige Unsicherheitsfaktoren weg, so Händler.

Der Leitindex SMI notiert gegen 09.10 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 10'685,74 Punkten. Der die 30 wichtigsten Werte beinhaltende SLI tritt mit +0,04 Prozent auf 1'641,61 Punkte eher auf der Stelle und der breite SPI zieht um 0,08 Prozent an auf 12'906,11 Zähler. Von den 30 SLI-Werten gewinnen 20 hinzu, neun fallen und Zurich sind unverändert.

Unter den grössten Gewinnern finden sich einerseits die beiden Uhrenhersteller Swatch (+1,3%) und Richemont (+0,8%), aber auch defensive Gesundheitswerte wie Roche, Sonova (beide +0,4%) und Lonza (+0,3%) sind tendenziell gefragt. Roche kann bei Investoren und Analysten mit seiner Lizenzvereinbarung im Bereich der Gentherapie punkten.

Für Zündstoff sorgen dagegen die jüngsten Nachrichten der Credit Suisse (-0,6%). Am Morgen hat die Grossbank den zweiten Bericht zur Beschattungsaffäre publiziert. Sie bestätigt die Beschattung Peter Goerkes und spricht gleichzeitig die fristlose Entlassung Pierre-Olivier Bouées aus. CEO Thiam und der Verwaltungsrat wussten gemäss dem Communiqué nichts von den Überwachungen. Konkurrent UBS wird mit -0,7 Prozent in Sippenhaft genommen.

hr/tt

(AWP)