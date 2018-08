Aktien Schweiz Eröffnung: SMI leicht im Minus - Swiss Re und Dufry im Fokus

US-Präsident Donald Trump hatte seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer angewiesen, eine Erhöhung der geplanten Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 Prozent zu prüfen. Das sorge nun weiterhin im Markt für Nervosität. Mit Blick auf die US-Jobdaten wird derweil eine robuste Entwicklung erwartet. Hierzulande werden mit der Swiss Re und Dufry gleich zwei Blue Chips nach Zahlenvorlage abgestraft.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,22 Prozent tiefer bei 9'135,19 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,17 Prozent auf 1'494,26 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,19 Prozent auf 10'861,71 Punkte.

Der Reise-Detailhändler Dufry (-3,4%) führt nach einem durchwachsenen Halbjahresbericht die Verliererliste an. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2018 beim Umsatz weiter zugelegt. Allerdings gelang dem Unternehmen in der Berichtsperiode nicht der Sprung in die Gewinnzone. Analysten äussern sich in ersten Kommentaren vor allem skeptisch über die schwächer als erwartet ausgefallene Gewinnentwicklung.

Die Anteilsscheine der Swiss Re (-2,0%) folgen dichtauf. Der Rückversicherer hat nicht nur bei den verdienten Prämien, sondern auch beim Reinergebnis sowie beim Eigenkapital die jeweiligen Analystenschätzungen leicht verfehlt.

Während bei den Blue Chips Kühne + Nagel mit einem Plus von 1,0 Prozent nach einer Kurszielerhöhung der grösste Gewinner sind, fallen die Kursausschläge im breiten Markt deutlicher aus. Hier ziehen Interroll nach Zahlen um mehr als 5 Prozent an.

