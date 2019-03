Aktien Schweiz Eröffnung: SMI leicht im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt beginnt den Handel am Mittwoch im grünen Bereich. Der Leitindex SMI drehte nach einem anfänglichen Minus ins Plus, jedoch nur leicht. "Damit setzt sich der eher lustlose Kursverlauf der vergangenen beiden Tage fort", sagen Börsianer. Zum Handelsstreit zwischen den USA und China, dem aktuell wesentlichsten Impulsgeber für die Weltbörsen, gibt es nämlich ausser einigen Aussagen von US-Aussenminister Mike Pompeo vom Vortag wenig Neues. Beide Seiten werden sich erst Ende dieses Monats wieder treffen - in Florida.