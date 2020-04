Aktien Schweiz Eröffnung: SMI leidet erneut unter schwachen Schwergewichten

Gleichzeitig betonen aber auch zahlreiche Händler, dass der jüngste Kursverlauf an den Börsen mit Vorsicht zu geniessen sei. Das Rückschlagpotenzial nehme zu. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Investoren die harte Realität akzeptieren müssen: nämlich, dass die Lockdown-Massnahmen zu Ertragseinbrüchen führten und sich die Verbraucherausgaben aus Angst vor Arbeitslosigkeit nur langsam erholen würden. Die Quartalszahlen von fünf Blue Chips gibt schon mal einen Eindruck, wie sich die Coronakrise hierzulande auf die unterschiedlichen Branchen auswirkt. Darüber hinaus dürften auch die Zentralbanken nach dem Fed am Mittwoch und vor der EZB am heutigen Mittag ein Thema sein.

Beim SMI steht gegen 9.20 Uhr ein Verlust von 0,64 Prozent auf 9'826,11 Punkten zu Buche. Der breit gefasste SPI fällt um 0,42 Prozent auf 12'143,53 Stellen. Für den SLI, in dem die Gewichtung der drei Schwergewichte begrenzt ist, geht um 0,32 Prozent auf 1'428,81 Punkte abwärts. Von den 30 SLI-Werten geben 17 nach, 12 legen zu und Schindler sind unverändert.

Dass der Markt tiefer tendiert, liegt vor allem an Novartis und Nestlé, die mit ihren Kursverlusten das Gesamtbild trüben.

Unter den Unternehmen mit Zahlen gehören Geberit (+3,0%) und LafargeHolcim (+1,5%) zu jenen Konzernen, bei denen die Quartalsberichte und Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf für eine gewisse Zuversicht bei den Investoren sorgen.

Swisscom (-0,5%) dagegen fallen nach den aktuellen Zahlen zurück. Auch wenn der Telekomkonzern den Gewinn gesteigert hat, werfe die Ergebnisqualität Fragen auf.

Noch deutlicher geht es für Swiss Re (-2,2%) abwärts. Dies, obwohl der Verlust in den ersten drei Monaten nicht so hoch wie befürchtet ausgefallen ist.

Clariant (-2,9%) werden nach der Zahlenvorlage ebenfalls gemieden. Die Corona-Krise und der Lockdown schlagen sich in den Büchern den Spezialchemiekonzerns nieder, wie die deutlich tieferen Ergebnisse für das erste Quartal zeigen.

hr/uh

(AWP)