Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit Abgaben - Unsicherheit bleibt hoch

Der Schweizer Aktienmarkt verbucht am Dienstag im frühen Handel erneut Verluste. Schon zum Wochenstart war der Leitindex SMI tiefer gestartet, bevor er dann im Handelsverlauf ins Plus drehte und deutlich fester schloss. Am Markt wird dieses Plus mit einer technischen Reaktion auf die Verluste der letzten Woche erklärt.