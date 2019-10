Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit Abgaben - Vorsicht vor dem Wochenende

Zum Wochenschluss sorgt die Zurückhaltung der Investoren am Schweizer Aktienmarkt im frühen Handel für Abgaben. Der Leitindex SMI fiel wieder unter 10'000 Punkte, nachdem er sich am Vortag trotz leichter Verluste noch über der Marke halten konnte. Laut Händlern sind am Freitag verschiedene Faktoren verantwortlich: So steht etwa am Wochenende in London die Abstimmung des britischen Parlaments über den Brexit-Plan auf der Agenda. Aber auch schwache Wirtschaftsdaten aus China belasten tendenziell.