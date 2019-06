Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit knappen Verlusten

Dem Schweizer Aktienmarkt scheint nach seiner jüngsten Rekordjagd zum Wochenschluss die Puste auszugehen. Der Leitindex SMI pendelt im frühen Handel in einer engen Spanne um den Vortagesschluss. Am Vortag hatte er im Handelsverlauf noch bei 10'062 Punkten einen neuen Rekord aufgestellt, am Ende aber unter der 10'000er Marke geschlossen. Börsianer verweisen vor allem auf die Märkte in Asien, die sich der Zinssenkungseuphorie am Freitag nicht angeschlossen haben.