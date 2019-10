Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit leichten Abgaben knapp über der 10'000er Marke

Am Schweizer Aktienmarkt sind zur Wochenmitte die Verlierer zunächst in der Überzahl. Neben den eher verhaltenen Vorgaben machen Händler vor allem die anhaltende Ungewissheit beim Brexit für die Zurückhaltung verantwortlich. Der Leitindex SMI pendelt in einer engen Spanne um die 10'000-Punkte Marke.