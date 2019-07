Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit leichten Einbussen - Novartis gesucht

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit einer leichten Schwächetendenz. Händler verweisen vor allem auch auf die Vorgaben aus dem Ausland. Der Dow Jones Index war am Vorabend nach Verlusten nahe dem Tagestief aus dem Handel gegangen. Und an den asiatischen Märkten setzten sich die Abgaben dann fort.