Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit leichten Verlusten zu Handelsbeginn

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Verlusten in die Sitzung vom Donnerstag gestartet. Erneut prägen Handelssorgen den Handel. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump noch für gute Laune an der Wall Street gesorgt. Er schürte Hoffnungen, dass eine baldige Einigung mit Kanada in den Nafta-Verhandlungen erzielt werden könnte.