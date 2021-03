Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit moderaten Auftaktverlusten

Dabei dürfte der EZB-Rat vor allem über den Anstieg der Staatsanleiherenditen sprechen. Man erwartet überwiegend, dass sich die EZB beunruhigt über die Entwicklung zeigt und eine Reaktion in Aussicht stellt. "Im Anschluss an die Sitzung dürfte die Positionierung auf den grossen Verfall, den Hexensabbat, am morgigen Freitag starten." Zuletzt habe der Markt von den etwas schwächeren Renditen speziell der Staatsanleihen Rückenwind erhalten. "In den vergangenen Wochen wirkten steigende Renditen als Katalysator für Aktienrückgänge, während andererseits, wenn die Renditen stabil blieben oder nachgaben, dies typischerweise Aktienkäufe auslöste", fasst ein Händler die Entwicklung zusammen.

Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,10 Prozent tiefer auf 10'898,60 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt dagegen moderate 0,12 Prozent auf 1'764,55 Punkte und der umfassende SPI ist unverändert bei 13'689,70 Punkten. Im SLI stehen 20 Gewinnern 10 Verlierer gegenüber.

Zu den grösseren Verlierern zählen dabei Roche (-0,8%). Der Pharmakonzern hat am Morgen einen Forschungsrückschlag gemeldet. In einer Phase-III-Studie wurden die Ziele zur Behandlung von Corona-Patienten nicht erreicht. Kursverluste von 0,2 und 0,1 Prozent bei den anderen beiden Schwergewichten Novartis und Nestlé drücken auf den Markt.

Durchweg schwächer präsentieren sich auch die Vertreter der Finanzbranche. CS, UBS, Swiss Re und Swiss Life sind mit Abgaben zwischen 0,6 und 0,1 Prozent auf der Verlierer-Liste zu finden.

Dem stehen Gewinne von jeweils mehr als 1 Prozent bei Geberit, AMS und Straumann gegenüber.

In den hinteren Reihen erhalten Titel wie Autoneum (+2,8%) oder Burckhardt Compression (+1,3%) Unterstützung durch Analystenkommentare. Ascom (+1,6%) und die TX Group (+0,1%) gewinnen nach Zahlen. Stadler Rail (-1,0%) und Cicor (-0,8%) fallen nach Zahlen dagegen zurück.

hr/kw

(AWP)