Aktien Schweiz Eröffnung: SMI müht sich mit 12'200er Marke ab

Am Schweizer Aktienmarkt gehen die Kurse zur Wochenmitte mehrheitlich nach oben. Die Hoffnung, dass das historische und Billionen US-Dollar schwere Infrastrukturpaket im US-Kongress noch in dieser Woche verabschiedet wird, hat vor allem an der Wall Street die Rekordjagd befeuert. Davon profitiere auch der hiesige Markt, heisst es. Insgesamt sollten sich Anleger aber im laufenden August auf eine erhöhte Volatilität einstellen, betonen Händler. Traditionell sind im August viele Marktteilnehmer in den Ferien und die Volumen damit geringer. Die Frage sei auch, wie ausgeprägt die Angst vor einer Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Teilen der Welt bei den Investoren derzeit ist.