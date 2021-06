Aktien Schweiz Eröffnung: SMI nimmt Rekordlauf wieder auf

Die Marktteilnehmer agierten nach wie vor im Spannungsfeld zwischen Konjunkturoptimismus und Inflationssorgen, heisst es am Markt. Die Konjunkturzahlen dürften daher nicht zu gut ausfallen, wenn sie nicht umgehend mit Inflationsängsten quittiert werden sollen, sagt ein Händler. Mit Spannung warteten die Märkte nun auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Heute Abend veröffentlicht zudem die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht, das "Beige Book".

Der SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 11'475,74 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,32 Prozent auf 1879,35 und der breite SPI um 0,32 Prozent auf 14'798,78 Zähler. 20 der 30 SLI-Werte legen zu und zehn sind leichter.

In der Spitzengruppe sind abgesehen von Logitech (+1,6%) vor allem eher defensive Werte wie Sonova (+1,2%), Lonza (+0,9%), Nestlé (+0,7%) und Swisscom (+0,8%) vertreten.

Dabei dürften Lonza von der vertieften Zusammenarbeit mit dem Covid-19-Impfstoffhersteller Moderna profitieren. Lonza baut in diesem Zusammenhang am Standort Geleen in den Niederlanden eine neue Produktionslinie zur Wirkstoffherstellung auf.

Etwas höher sind auch Novartis (+0,4%). Der Pharmakonzern hat zum Medikament Cosentyx erneut gute Studienergebnisse bekannt gegeben. In der Phase III der Junipera-Studie sei die Zeit bis zu einem neuen Krankheitsschub im Vergleich mit Placebos deutlich verzögert worden.

Dagegen sind mit Adecco (-0,4%), Holcim (-0,2%), Temenos (-0,2%) und SGS (-0,1%) zyklische Werte tiefer gehandelt.

Zudem sinken CS um 0,4% Prozent. Die Grossbank erwägt laut "Financial Times" eine Klage gegen die japanische Investmentgruppe Softbank im Zusammenhang mit der Abwicklung der CS-"Greensill-Fonds".

Auf den hinteren Rängen fallen Kuros (+19%) auf. Dem Biotechunternehmen ist die Markteinführung des Knochentransplantats MagnetOs geglückt. Die Verkäufe mit dem Hauptprodukt des Unternehmens hätten die eigenen Erwartungen übertroffen, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit.

U-Blox schiessen um 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat die Umsatzpognose für 2021 angehoben.

