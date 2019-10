Aktien Schweiz Eröffnung: SMI pendelt ohne klare Richtung in knapper Range

In Asien haben die Märkte einen guten Wochenstart gesehen und sind damit der festeren Wall Street gefolgt. Anleger schöpfen laut Händlern neue Hoffnung auf Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen nach ermutigenden Aussagen aus den USA. Ab dem morgigen Dienstag nimmt auch die Berichtssaison wieder an Fahrt auf und sollte für Impulse sorgen. Insgesamt handelt es sich laut Marktteilnehmern um eine möglicherweise richtungsweisende Handelswoche. Neben der US-Notenbank Fed stehen jenseits des Atlantiks zum Wochenschluss dann die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt an, die einen massgeblichen Einfluss auf die Notenbankpolitik haben.

Der Standardwerteindex SMI tritt gegen 09.15 Uhr mit -0,03 Prozent auf der Stelle bei 10'193,72 Zählern. In den ersten Minuten war der Leitindex noch über die 10'200er Marke gestiegen. Der die 30 wichtigsten Werte umfassende SLI tendiert mit +0,04 Prozent leicht fester bei 1'564,46 Zähler, und der breitgefasste SPI weist bei 12'313,12 Zählern ein Plus von 0,05 Prozent auf. Von den 30 SLI-Titel ziehen 15 an, 13 fallen und zwei sind unverändert.

Die grössten Verluste bei den Blue Chips fahren zunächst die Aktien von Kühne+Nagel (-1,4%) ein. Der Logistiker war am Morgen von den Bernstein-Experten auf "Market Perform" von "Outperform" gesenkt worden. Sie begründen dies vor allem mit dem jüngsten Kursanstieg.

Das Gegenstück bilden Richemont (+1,1%) und Swatch (+1,0%). Beide Titel profitierten von einer gewissen Konsolidierungsfantasie - nach Berichten vom Wochenende, wonach LVMH dem US-Traditions-Juwelier Tiffany eine Kaufofferte in Höhe von 14,5 Milliarden Dollar unterbreitet habe. Zudem gab es bei Richemont zwar verschiedene Kurszielsenkungen, alle Analysten zeigen sich aber für die längerfristigen Aussichten des Konzerns weiter zuversichtlich.

hr/rw

(AWP)