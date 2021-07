Aktien Schweiz Eröffnung: SMI präsentiert sich versöhnlich zum Wochenschluss

"Der Fokus der Anleger geht immer mehr in Richtung Einzelunternehmen und den Beginn der Berichtssaison", heisst es in einem Börsenkommentar. Was man aber sehe ist, dass zumeist nur noch nach unten reagiert werde. Die sehr hohen Erwartungen seien im Markt eingepreist. Deshalb sehe man nur noch geringe Reaktionen auf gute Geschäftszahlen. Im weiteren Handelsverlauf dürften dann noch die Konsumentenpreise aus der EU und am Nachmittag das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan die Investoren interessieren.

Der SMI notiert gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,57 Prozent auf 12'044,73 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,52 Prozent auf 1946,77 und der breite SPI um 0,49 Prozent auf 15'484,93 Zähler. Von den 30 SLI-Werten ziehen 26 an und vier fallen.

Angeführt wird die Gewinnerliste von der Partners Group (+2,3%). Das Finanzinstitut hat am Vorabend die Entwicklung der Assets under Management (AuM) bekannt gegeben und dabei deutlich über dem Konsens abgeschnitten. Die Analysten-Gilde ist entsprechend beeindruckt.

Dies gilt auch für den Luxusgüterkonzern Richemont (+1,2%), der seinen Umsatz im ersten Quartal 2021/22 mehr als verdoppelt und noch besser als von Analysten erwartet abgeschnitten hat. Konkurrent Swatch fällt dagegen um 0,4 Prozent zurück, hatte nach den eigenen guten Zahlen aber auch einen starken Lauf.

Im Zuge schwacher Technologiewerte an der Wall Street und in Asien geht es im frühen Handel auch für Logitech (-0,9%) und AMS (-0,7%) gegen den freundlichen Markttrend abwärts.

hr/kw

(AWP)