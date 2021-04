Aktien Schweiz Eröffnung: SMI praktisch unverändert

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag praktisch unverändert eröffnet. Die am Vortag abgeblasene Rekordjagd auf neue SMI-Höchststände wurde somit wie erwartet nicht wieder aufgenommen. Händler erklären sich die Seitwärtstendenz mit neutralen Vorgaben aus den USA und einem Mangel an Impulsen.