Aktien Schweiz Eröffnung: SMI rutscht ab - Handels- und Asylstreit belasten

Insbesondere der Handelsstreit sorge am Markt für Verunsicherung, meinen Händler. Dabei werde jede Aussage aus dem Weissen Haus von den Investoren auf die Goldwaage gelegt. Über das Wochenende nahm US-Präsident Trump in einem TV-Interview die europäische Autoindustrie in Visier. Die US-Hersteller hätten es viel schwerer, ihre Produkte in Europa zu verkaufen, als die Europäer in den USA, kritisierte Trump. Gleichzeitig spitzt sich in Deutschland der Asylstreit zwischen den Regierungsparteien CDU und CSU zu. CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer droht gar mit dem Rücktritt.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis 9.15 Uhr 1,03 Prozent auf 8'520,77 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 1,21 Prozent auf 1'406,93 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,92 Prozent auf 10'232,10 Stellen. Die Marktunsicherheit zeigt sich auch anhand des Volatilitätsindex VSMI, der um 2,2 Prozent auf 15,7 Punkte zulegt. Der Euro büsst dagegen an Wert ein und rutscht zum Franken auf 1,1540 ab.

Bei den Blue Chips stehen alle Papiere im Minus. Klar schwächer präsentieren sich die Grossbanken UBS und Credit Suisse, die um 2,7 Prozent respektive 2,5 Prozent nachgeben. Aber auch Zykliker wie LafargeHolcim, ABB (je -2,2%) oder Swatch (-1,8%) zählen zu den grössten Verlierern.

Nicht ganz so deutlich verlieren die Schwergewichte Nestlé (-0,3%) und Roche (-0,5%) an Wert. Bei Nestlé hat der aktivistische Investor Third Point um Dan Loeb den strategischen Kurs des Nahrungsmittelkonzerns als "konfus" kritisiert. Roche profitieren von positiven Studiendaten zum Immuntherapeutikum Tecentriq.

Auch die Aktien von Swiss Re (-0,1%) schneiden besser als der SMI ab. Sie werden von Goldman Sachs neu als "kaufenswert" empfohlen.

Am breiten Markt fallen Meyer Burger (-3,1%) mit weiteren Abgaben auf, nachdem die Titel in den vergangenen Wochen bereits stark nachgegeben hatten. Comet verlieren nach dem Abgang des Chefs der Division X-Ray Systems 1,9 Prozent.

