Aktien Schweiz Eröffnung: SMI rutscht etwas ab

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit etwas tieferen Notierungen in den Handel gegangen. Er kann damit nicht an die positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost anknüpfen. Dort wurden die zuletzt wieder versöhnlicheren Töne Donald Trumps in Richtung China als Versuche einer Deeskalation des Handelskonflikts gewertet.