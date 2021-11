Aktien Schweiz Eröffnung: SMI sackt unter 12'400 Punkte

Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstag im frühen Handel mehrheitlich klar abwärts. Die Schwäche der US-Börsen werde nun auch hierzulande und in Europa nachgeholt, nachdem die asiatischen Märkte bereits der schwächeren Vorgabe gefolgt waren. Vor allem in der letzten Handelsstunde hatte an der Wall Street zum Wochenstart ein regelrechter Ausverkauf eingesetzt. Ein erneuter Anstieg bei den Renditen habe zu einer gewissen Volatilität geführt, sagen Börsianer.