Aktien Schweiz Eröffnung: SMI schlägt Erholungskurs ein - Adecco stark

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit festeren Kursen auf breiter Front in die Sitzung gestartet. Damit kommt es zu einem Stabilisierungsversuch, nachdem der SMI an den vorangegangenen drei Tagen insgesamt um rund 500 Punkte nachgegeben hatte. Unterstützung kommt dabei von der Wall Street, wo die Kurse gegen Handelsende nach einer Schlussoffensive noch ins Plus gedreht haben. Sehr gesucht sind Adecco nach Quartalszahlen.