Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt Aufwärtstrend fort

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag im frühen Geschäft fester. Damit setzt der SMI den Aufwärtstrend der vergangenen vier Wochen fort. Unterstützt werden die Kurse von positiven Vorgaben aus den USA und Japan sowie dem Neugeld, das jeweils zum Monatsanfang an die Börse fliesse, heisst es am Markt.