Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt Berg- und Talfahrt mit Kursgewinnen fort

So seien die Erwartungen an die kommenden Konjunkturdaten und die laufende Berichtssaison bereits extrem tief, dennoch waren die US-Detailhandelsdaten zur Wochenmitte ein Schock. An diesem Mittag stehen in den USA erneut die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus. Hierzulande wird zudem der Bundesrat am Nachmittag über mögliche erste Lockerungen nach dem wochenlangen Lockdown entscheiden. In Nachbarländern wie Deutschland sollen erste Geschäfte in der kommenden Woche wieder öffnen.

Der SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,78 Prozent auf 9'393,23 Punkte hinzu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, steigt um 0,74 Prozent auf 1'365,30 Zähler und der breit gefasste SPI um 0,72 Prozent auf 11'538,50 Zähler. Alle 30 SLI-Titel gewinnen hinzu.

Dass Investoren aber nach wie vor auch nach sicheren Häfen suchen, zeigt der anhaltend starke Franken. So notiert das Euro/Franken-Paar mit Kursen von 1,0521 Franken nur leicht oberhalb des Tiefs vom Dienstag, als das Paar bis auf 1,0509 Franken gefallen war.

Derweil setzen sich auf Aktienseite eher konjunktursensible Titel am Donnerstagmorgen durch. So führen bei den Blue Chips AMS, Kühne+Nagel und Logitech mit Kursgewinnen zwischen 1,7 und 1,6 Prozent die Gewinnerliste an.

Neben AMS werden auch im breiten Markt Chipwerte gesucht. Händler begründen dies mit dem taiwanesischen Chiphersteller TSMC, der die Corona-Krise im ersten Quartal nur wenig zu spüren bekommen hat. VAT und Inficon fallen im breiten Markt mit Kurssprüngen um 7,0 bzw. 4,5 Prozent auf. VAT profitiert zusätzlich von den eigenen Zahlen zum ersten Quartal.

Zahlen gab es um breiten Markt auch von der Versandapotheke Zur Rose (-2,6%) und vom weltgrössten Schokoladehersteller Barry Callebaut (-1,0%), die beide aber davon nicht profitieren.

