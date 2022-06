Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt mit leichten Abgaben Verlustserie fort

Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse zum Wochenstart überwiegend nach - wenn auch mit gedrosseltem Tempo. Auch in dieser neuen Börsenwoche bleibe die Inflation das beherrschende Thema an den Börsen, sind sich Marktteilnehmer einig. "Die Furcht vor weiter stark steigenden Preisen geht einher mit der Angst, dass die Zentralbanken bei der Bekämpfung der hohen Teuerung nicht allzu viel Rücksicht auf die Konjunktur nehmen", heisst es in einem Kommentar. Die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der SNB werden dafür als Belege genommen. Zusammen mit dem nicht enden wollenden Ukraine-Krieg habe diese Mischung die Märkte zuletzt in einen "Crash Modus" versetzt.