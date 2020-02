Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt Rekordjagd fort

So kündigte die Regierung in Peking eine Reduzierung der Unternehmenssteuern an. Damit sollen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus gelindert werden. Darüber hinaus senkte die Notenbank am Wochenende die Zinsen. Dennoch blieben manche Anleger aber wegen der zahlreichen Unsicherheiten skeptisch, was die jüngste Aktien-Rally betrifft, sagte ein Händler. Sich gegen den Trend zu stellen, ist derzeit aber schwierig, da der Weg des geringsten Widerstands klar weiter nach oben führt. Als Stimmungsdämpfer werden derweil die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Japan gesehen.

Der SMI notiert gegen 09.10 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 11'162,54 Punkten und damit knapp unter seiner kurz zuvor gesetzt Bestmarke von 11'170 Zählern. Der umfassende SPI steigt um 0,34 Prozent auf 13'459,78 Zähler und der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, um 0,30 Prozent auf 1'716,78 Zähler. Von den 30 SLI-Titel gewinnen 23 hinzu, vier fallen und drei sind unverändert.

Insgesamt rechnen Marktteilnehmer mit einem wenig volatilen Wochenauftakt. In den USA bleiben die Märkte am Montag nämlich wegen eines Feiertages geschlossen.

Auffällige Kursbewegungen sind im frühen Handel kaum auszumachen. So greifen Investoren einerseits bei den verschiedenen Vertretern der Finanzbranche zu, wie die Kursgewinne zwischen 0,8 und 0,4 Prozent bei den Aktien der Zurich, CS, Partners Group, Swiss Re, und der UBS zeigen.

Die beiden Uhrenhersteller Swatch (+0,6%) und Richemont (+0,2%) präsentieren sich angesichts der wirtschaftlichen Massnahmen Chinas ebenfalls freundlich.

Bleiben noch die beiden Pharma-Schwergewichte Roche (+0,6%) und Novartis (-0,1%). Beide Aktien reflektieren das geänderte Anlagevotum der Citigroup, die Roche neu mit "Buy" und Novartis mit "Neutral" bewerten.

