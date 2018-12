Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt Talfahrt fort

Sorgenfalten bereitet den Marktteilnehmern weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Aus Peking verlautete erneut, dass hochrangige Regierungsvertreter derzeit eng mit den USA zusammenarbeiten, um eine Übereinkunft im Konflikt beider Länder zu finden. In der Affäre um die in Kanada verhaftete Huawei-Finanzchefin bleiben die Fronten indes verhärtet, nachdem China - wohl als mögliche Vergeltung - einen zweiten Kanadier festgenommen hat. Überdies wird sich die Hängepartie um den Brexit in das kommende Jahr hineinziehen, nachdem die britische Premierministerin Theresa May am Vortag ohne Weihnachtsgeschenke vom EU-Gipfel in Brüssel wieder abgereist ist.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.17 Uhr um 1,1 Prozent auf 8'721,47 Punkte. Damit ist der Leitindex wieder unter die Grenze von 8'800 Zählern gefallen, die er am Dienstag überschritten hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 1,3 Prozent auf 1'338,09 Punkte. Der breite Swiss Performance Index (SPI) taucht um 0,91 Prozent auf 10'201,60 Punkte. Von den 30 Blue Chips im SMI/SLI sind alle im Minus.

Die grössten Abgaben zeigen AMS (-4,1%), womit die Erholung der vergangenen Tage wieder vorbei ist. Dahinter liegen die konjunktursensitiven Aktien von LafargeHolcim (-2,7%) und Adecco (-2,6%). Die beiden Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch (je -2,6%) werden von den China-Sorgen nach unten gezogen.

Am breiten Markt erlebt Autoneum einen Kurssturz von 13,6 Prozent. Der Autozulieferer hatte am Vorabend wegen der anhaltenden Probleme in Nordamerika eine Gewinnwarnung herausgegeben.

Auf der anderen Seite springen Meyer Burger um 14,8 Prozent in die Höhe. Der Solarzulieferer hat einen Grossauftrag gewonnen.

