Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet auf Rekordniveau in Richtung 11'000 Punkte

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte in Rekordlaune. Händler machen dafür unter anderem die Vorgaben verantwortlich. Denn nachdem die US-Börsen am Dienstag zwar schwächer geschlossen haben, deuten die Futures mittlerweile eine freundliche Eröffnung an. Auch in Asien weisen die wichtigsten Börsenplätze Erholungstendenzen auf.