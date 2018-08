Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet erholt - Türkei-Sorgen bleiben

Die Vorgaben waren mit Abgaben in den USA, roten Vorzeichen in China und einer Erholung beim Nikkei gemischt. Thema bleibt die Türkei-Krise, auch wenn sich die Landeswährung Lira zuletzt stabilisiert hat. Die Gefahr einer Ansteckung für andere Schwellenländer oder auch europäische Banken sei weiter gegeben. Rückenwind kommt vom BIP in Deutschland, das im zweiten Quartal stärker gewachsen ist als erwartet. Im Fokus stehen am Dienstagmorgen zudem viele Halbjahreszahlen von hiesigen Unternehmen.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.15 Uhr 0,68 Prozent auf 9'066,96 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,56 Prozent auf 1'481,04 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,58 Prozent auf 10'796,45 Punkte.

Nach Zahlen stehen Swiss Life (+0,3%) im Fokus. Der Konzern hat bei Prämienvolumen wie Gewinn zugelegt und die Erwartungen übertroffen. Bei Geberit (-1,4%) fällt der Ausblick nach Analysteneinschätzung eher vorsichtig aus, die Zahlen werden derweil als gut bis sehr gut eingeschätzt.

Aryzta (+1,9%) kann nach den starken Abgaben der letzten Tage und Wochen zu einer Gegenbewegung ansetzen. Der Backwaren-Konzern hatte am Vortag eine Kapitalerhöhung über 800 Millionen Euro angekündigt.

Die Grossbanken UBS (+0,9%) und Credit Suisse (+0,5%) profitieren von der Entspannung in der Türkei-Krise. Stütze geben dem Index zudem die grosskapitalisierten Nestlé, Roche (je +0,9) und Novartis (+0,8%). Auch LafargeHolcim (+1,1%) und Sonova (+0,9%) legen überdurchschnittlich zu.

Im breiten Markt ziehen ebenfalls nach Zahlen Straumann (+4,0%), Tornos (+6,6%), Orascom (+2,1%) und Basilea (+0,5%) an, während Arbonia (-0,4%) verlieren. Valartis notieren unverändert und Elma ist ungehandelt. EMS-Chemie (-1,4%) werden mit Dividendenabschlag gehandelt.

yr/uh

(AWP)