Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet fester nach schwachem Halbjahresstart

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag fester in den Handel gestartet. Nach dem schwachen Auftakt in das zweite Halbjahr 2018 am Vortag, zeichnet sich damit zunächst eine Gegenbewegung ab. Marktteilnehmer warnen aber bereits, dass die Märkte in den kommenden Tagen volatil bleiben könnten, da am Freitag die Frist für die Umsetzung von Zöllen der USA auf chinesische Importe bevorsteht.