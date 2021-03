Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet freundlich

Nach dem tumultigen Wochenstart verläuft der Handelsauftakt am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag in ruhigeren Bahnen. Dazu trägt nicht zuletzt die Stabilisierung im Bankensektor bei, nachdem die Probleme eines US-Hedgefonds am Vortag noch für einen Kurssturz bei der Credit Suisse gesorgt hatten. Der SMI zeige trotz des Debakels um den Hedgefonds Archegos eine gewisse Stärke, so ein Händler. Für Entlastung sorge dabei auch der wieder passierbare Suez-Kanal.