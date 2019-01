Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet freundlich - Knüpft an Vortagesgewinne an

Neben den Handelsbeziehungen rückt auch der Brexit wieder verstärkt in den Fokus der Investoren, heisst es von Händlerseite. Hier steht in der kommenden Woche die wegweisende Parlaments-Entscheidung an. Zudem werden Investoren schauen, was sich in den USA etwas in puncto "Shutdown" bewegt. Die grösste Volkswirtschaft der Welt steuert auf den längsten "Shutdown" ihrer Geschichte zu: Sollte der Stillstand in Teilen der US-Regierung über den heutigen Freitag hinausgehen, wäre der Rekord gebrochen.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,26 Prozent auf 8'824,59 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht 0,18 Prozent höher bei 1'359,91 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,17 Prozent bei 10'284,20 Stellen.

Grösster Gewinner sind die Aktien vom Baustoffhersteller LafargeHolcim, die mit +1,8 Prozent von einer neu ausgesprochenen Kaufempfehlung profitieren. Die Experten von Merrill Lynch zeigen sich in ihrer Studie vergleichsweise zuversichtlich für die Unternehmensentwicklung im laufenden Jahr.

Mit Kursgewinnen von 0,5 Prozent greifen Investoren auch bei Richemont zu, nachdem der Luxusgüterkonzern im dritten Quartal mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten hat. Positiv sei vor allem, dass sich die schlimmsten Szenarien nicht bewahrheitet haben, heisst es in ersten Reaktionen von Analysten. Branchekollege Swatch fällt gegen den Trend um 0,3 Prozent zurück.

Unterstützt wird die frühe Entwicklung auch von erneuten festeren Finanztiteln. So ziehen Zurich, Swiss Re, CS und Swiss Life um 0,7 bis 0,4 Prozent an.

hr/cf

(AWP)