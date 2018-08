Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet im Minus - Türkei belastet Bankentitel

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in den Freitagshandel gestartet. Der SMI bleibt damit nach bereits zwei Minus-Tagen in einer Abwärtstendenz und steuert auch auf Wochensicht auf ein Minus zu. Die Vorgaben aus Übersee waren eher verhalten. Die US-Börsen gaben im Vergleich zum Europa-Handelsschluss etwas nach und auch an den asiatischen Börsen überwiegen die roten Vorzeichen.