Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI setzte dabei die Erholung vom Vortag fort. Für eine Aufwärtstendenz spricht laut Analysten, dass die Handelsstreit-Ängste vom Wochenbeginn in den Augen der meisten Investoren wohl doch übertrieben gewesen seien.