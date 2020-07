Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet klar im Plus

Am Markt wird das mit den jüngsten Konjunkturdaten erklärt. Sie schürten am Markt die Hoffnung auf eine klare Erholung nach den Einbrüchen in Folge der Coronakrise. Unterstützung komme dabei auch von den Infektionszahlen etwa in China, die deutlich rückläufig sind. Dagegen ziehen die Neuinfektionen in zahlreichen anderen Ländern, vor allem aber den USA weiter an. Die Märkte würden daher noch einige Zeit mit der Volatilität zu kämpfen haben, da ein Ende der schlechten Nachrichten noch nicht in Sicht sei, so ein Marktteilnehmer.

Der SMI notiert gegen 09.20 Uhr mit 10'248,09 Punkten um 1,21 Prozent höher. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 1,51 Prozent auf 1'546,36 und der breite SPI um 1,20 Prozent auf 12'671,63 Zähler. Alle 30 SLI-Titel bis auf Clariant weisen positive Vorzeichen auf.

Bei Clariant ist das Minus von 14 Prozent bzw. 2,85 Franken aber auch nur optischer Natur, da die Titel an diesem Montag ex-Dividende gehandelt werden (3,00 Fr. aus Masterbatch-Verkauf).

Das Gegenstück stellen Sonova (+5,1%) dar. Der Spezialist für Hörsysteme hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (April bis Juni) aufgrund der Coronakrise einen klar tieferen Umsatz erwirtschaftet. Gegenüber dem Tiefstand vom April habe sich das Geschäft aber schon wieder deutlich erholt.

Auch beim Sanitärtechnikkonzern Geberit (+2,9%) greifen Anleger nach Zahlen zu. Geberit ist im zweiten Quartal nach einem soliden ersten vom Coronavirus wie erwartet voll ausgebremst worden. Auch der starke Franken trug zum Umsatzrückgang im ersten Halbjahr bei.

Im breiten Markt fallen Obseva (+19%) nach positiven Studiendaten auf.

hr/rw

(AWP)