Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet leichter - Defensive erneut schwächer

Am Schweizer Aktienmarkt überwiegen zum Wochenschluss die Kursverluste. Allerdings halten sich die Abgaben dabei in Grenzen. Das Minus ist vor allem den Schwergewichten geschuldet, die allesamt etwas tiefer stehen. Aber auch insgesamt herrsche mit dem Beginn des G20-Gipfels im japanischen Osaka an diesem Freitag eine gewisse Zurückhaltung.