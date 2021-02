Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet mit Abgaben

Zur Wochenmitte geht es am Schweizer Aktienmarkt zunächst nach unten. Am Vorabend hatte der Leitindex SMI nach fünf freundlichen Handelstagen erstmals wieder mit einem knappen Minus geschlossen. Insgesamt fehle es aktuell an Impulsen, heisst es von Händlerseite. So scheine nach oben der Deckel drauf, aber auch nach unten komme kein grösserer Verkaufsdruck auf. Die aktuellen Abgaben werden mit Gewinnmitnahmen erklärt.