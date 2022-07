Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet mit Abgaben ins neue Quartal

Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Start ins zweite Halbjahr mehrheitlich abwärts. Damit knüpft der Markt an die bereits schwache Performance des ersten Semesters an. Auch in der zweiten Jahreshälfte werde eine mögliche Rezession im Fokus stehen, sind sich Marktteilnehmer einig. Sie werde speziell für die Aktienmärkte Ungemach bringen. Schon jetzt warnen Experten, dass eine Welle von Gewinnwarnungen über die Märkte hinwegrollen könnte.