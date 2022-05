Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet mit Gegenbewegung in neue Woche

Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Start in die neue Woche aufwärts. Dass die Märkte im Erholungsmodus sind, sei vor allem der Wall Street zu verdanken, wo die grossen Indizes am Freitag deutliche Verluste aus dem frühen Geschäft im Späthandel wettgemacht hatten. "Die Risikobereitschaft nimmt langsam zu", heisst es in einem Kommentar. Am Markt herrsche daher aktuell sogar die Frage vor, ob dies nach den schwachen Vorwochen der grosse Rebound sei, so ein Börsianer. "Angesichts von Konjunktur-, Zins und Kriegsängsten steht jedes Entspannungssignal an der Börse auf tönernen Füssen", betonen jedoch Skeptiker.